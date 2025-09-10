Como, il ds Ludi: "Nico Paz a 6 milioni grande intuizione ma ora col Real..."

Tutti pazzi per Nico Paz. L'argentino ha ripreso a incantare in questa stagione, continuando nel solco già tracciato l'anno scorso. Un rendimento da top che gli è valso il premio di "Rising Star" del mese di agosto assegnato dalla Serie A. Sulle qualità del gioiello del Como ha parlato il ds dei lariani, Carloalberto Ludi: "Vale tanto adesso e in futuro ancora di più. L’ho pagato 6 milioni per il 50%. I numeri li fa chi vende ma noi non vendiamo Nico, abbiamo purtroppo una situazione sfavorevole con il Real Madrid e questo lo sappiamo ma di fatto rivendichiamo una grande intuizione, di Cesc e del suo collaboratore Dani Guindos che aveva già avuto il ragazzo.
Non facciamo numeri, facciamo solo lavorare un ragazzo che ha un grande potenziale di miglioramento, dopodiché quello che può fare l’avete visto tutti. E’ un giocatore moderno, di grande tecnica e forza con discreta rifinitura, il gol con la Lazio ne è la prova. E’ un giocatore che ha gol nei piedi nelle gambe ha buoni tempi di inserimento ma li deve migliorare.
E’ un giocatore che da grande disposizione anche in fase difensiva, è un giocatore moderno. Se prendiamo il PSG dell’anno scorso come squadra di riferimento in cui tutti anche quelli di talento lavorano lui è in quel solco li. E’ un ragazzo top, un campione. Forse come persona anche meglio“.
Commenti (0)