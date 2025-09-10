Como, il ds Ludi: "Nico Paz a 6 milioni grande intuizione ma ora col Real..."

Tutti pazzi per Nico Paz. L'argentino ha ripreso a incantare in questa stagione, continuando nel solco già tracciato l'anno scorso. Un rendimento da top che gli è valso il premio di "Rising Star" del mese di agosto assegnato dalla Serie A. Sulle qualità del gioiello del Como ha parlato il ds dei lariani, Carloalberto Ludi: "Vale tanto adesso e in futuro ancora di più. L’ho pagato 6 milioni per il 50%. I numeri li fa chi vende ma noi non vendiamo Nico, abbiamo purtroppo una situazione sfavorevole con il Real Madrid e questo lo sappiamo ma di fatto rivendichiamo una grande intuizione, di Cesc e del suo collaboratore Dani Guindos che aveva già avuto il ragazzo.