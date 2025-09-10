Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Como, il ds Ludi: "Nico Paz a 6 milioni grande intuizione ma ora col Real..."

10 Set 2025 - 22:03

Tutti pazzi per Nico Paz. L'argentino ha ripreso a incantare in questa stagione, continuando nel solco già tracciato l'anno scorso. Un rendimento da top che gli è valso il premio di "Rising Star" del mese di agosto assegnato dalla Serie A. Sulle qualità del gioiello del Como ha parlato il ds dei lariani, Carloalberto Ludi: "Vale tanto adesso e in futuro ancora di più. L’ho pagato 6 milioni per il 50%. I numeri li fa chi vende ma noi non vendiamo Nico, abbiamo purtroppo una situazione sfavorevole con il Real Madrid e questo lo sappiamo ma di fatto rivendichiamo una grande intuizione, di Cesc e del suo collaboratore Dani Guindos che aveva già avuto il ragazzo. 

Non facciamo numeri, facciamo solo lavorare un ragazzo che ha un grande potenziale di miglioramento, dopodiché quello che può fare l’avete visto tutti. E’ un giocatore moderno, di grande tecnica e forza con discreta rifinitura, il gol con la Lazio ne è la prova. E’ un giocatore che ha gol nei piedi nelle gambe ha buoni tempi di inserimento ma li deve migliorare.

E’ un giocatore che da grande disposizione anche in fase difensiva, è un giocatore moderno. Se prendiamo il PSG dell’anno scorso come squadra di riferimento in cui tutti anche quelli di talento lavorano lui è in quel solco li. E’ un ragazzo top, un campione. Forse come persona anche meglio“.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

01:22
I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

L'agente di Thiago Motta: "Ha ricevuto molte offerte". Spunta la suggestione Bayer

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

City-Donnarumma fino al 2030: "Un onore e un privilegio, chiunque vorrebbe giocare qui". Il Psg: "Grazie Gigio"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:10
Monza, Pessina: "Via solo per giocare in l'Europa. Ora voglio la A"
22:03
Como, il ds Ludi: "Nico Paz a 6 milioni grande intuizione ma ora col Real..."
21:20
Neom, fatta per l'ex Lazio Maximiano
20:30
West Ham, ufficiale il ritorno di Fabianski
19:32
Atletico Madrid, nel mirino Rodrigo Bentancur