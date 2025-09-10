Atletico Madrid, nel mirino Rodrigo Bentancur

L'Atletico Madrid inizia a pianificare il mercato di gennaio e secondo quanto riportato da alcuni indiscrezioni starebbe puntando una vecchia conoscenza del nostro campionato. Nel mirino dei Colchoneros ci sarebbe infatti Rodrigo Bentancur, centrocampista del Tottenham con un passato alla Juventus. Il contratto dell'uruguaiano scade il 30 giugno 2026 e al momento non sembra esserci alcuna trattativa per il rinnovo. Gli Spurs non vorrebbero perderlo a zero, motivo per cui una sua cessione nella sessione invernale resta probabile.