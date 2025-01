Il Porto, scrive il Messaggero, ha offerto 15 milioni di euro al Chelsea per Cesare Casadei. A questo punto Lazio (che aveva trovato il sì del giocatore ma aveva offerto 13 milioni e il 15% della futura rivendita) e Torino devono capire se rilanciare per il centrocampista ex Inter, o rischiano di perderlo.