PORDENONE, PRESO PERRI

Il Pordenone Calcio ha ufficializzato l'ingaggio del difensore Matteo Perri. Il calciatore, classe '98, si è legato al Club neroverde con un contratto triennale, fino a giugno 2024. Perri è un esterno mancino di difesa di grande corsa e buona tecnica che nell'ultimo triennio si e' messo in evidenza in Serie C. Ha vestito le maglie di Ravenna (2 gol), Paganese (1 gol e 6 assist) e Viterbese, collezionando 76 presenze. Il Club ha anche comunicato le figure che completano lo staff tecnico 2021/22 della Prima squadra, guidato da mister Massimo Paci. Il preparatore atletico è Salvatore Sciuto, l'allenatore dei portieri Gabriele Aldegani, il match analyst Martino Vignali. L'allenatore in seconda è Roberto Guana, con i confermati Andrea Toffolo e Tommaso Zentilin rispettivamente collaboratore tecnico e preparatore recupero infortunati.