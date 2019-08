Paul Pogba non si arrende. Stando alla stampa spagnola, sta ancora aspettando una chiamata per il suo trasferimento al Real Madrid. Il quotidiano 'Marca' sottolinea che il francese del Manchester United continua a credere al suo passaggio con i Blancos e confida ancora che i dirigenti del club inglesi stabiliscano un prezzo accessibile per il suo trasferimento, una circostanza che non è ancora avvenuta. Raiola, agente del francese, nei prossimi giorni ha in programma di tornare in Inghilterra per provare ad avere un nuovo incontro e chiarire nuovamente che il desiderio di Pogba non è altro che firmare per il Real Madrid.