Il fratello di Paul Pogba, Mathias, ha firmato con il club spagnolo Club Deportivo Manchego a all'arrivo in aeroporto ha parlato anche del possibile futuro al Real Madrid del centrocampista del Manchester United: "Per lui voglio sempre il meglio - le parole di Mathias, riportate da As -. Se crede che il Real sia la migliore società in cui giocare, ci andrà. Io ho scelto di venire in Spagna non perché c'è la possibilità che venga anche Paul, ma solo perché credo nel progetto del CD Manchego. Il calcio che si gioca in Spagna è il migliore, piace a me e anche a mio fratello. Al Real c'è Zidane che è un maestro del calcio. Un idolo di infanzia e un uomo importante per la Francia. È buono che sia qui e ha iniziato benissimo la sua carriera, è un esempio per i calciatori".