Pochettino ribadisce: "Resto al Tottenham solo se si investe. Altrimenti cambio!"

11/05/2019

Investire sul futuro o addio: è l'alternativa che il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino, ha messo sul tavolo della dirigenza degli Spurs all'indomani della vittoria in Champions contro l'Ajax che ha garantito l'accesso alla finale di Champions. Posizione ribadita nuovamente a chiare lettere: "Sarei uno stupido a dire che rimango senza un piano di sviluppo" ha detto il tecnico argentino da 5 anni sulla panchina dei londinesi. "Non sono disponibile a cominciare un nuovo capitolo senza un piano, senza un'idea chiara".



Il timore per Pochettino è che il club, che nell'ultima stagione non ha fatto acquisti possa pensare di continuare a mantenere il livello che ha portato il Tottenham alla finale Champions senza investire. L'ultimo acquisto risale a 16 mesi fa, Lucas Moura, l'autore della tripletta nella semifinale con l'Ajax: "Se la nostra aspettativa è di andare ogni anno in finale di Champions, allora dobbiamo lavorare diversamente. E il piano deve essere qualcosa di diverso da quel che è successo negli ultimi cinque anni. Sarebbe davvero naif pensare di continuare a lavorare in questo modo e competere ogni anno per i primi posti di Premier con Liverpool, Chelsea, United o City. Se è così, datemi altri strumenti".