Pisa, la panchina di Gilardino in bilico: pronto Ancelotti Jr.

In caso di sconfitta contro la Juve il destino del tecnico sarebbe segnato e il figlio di Carlo potrebbe allenare per la prima volta in Serie Adi Marco Mugnaioli
Davide Ancelotti al posto di Alberto Gilardino, il Pisa prepara la svolta. Svolta che, riporta La Gazzetta dello Sport, è già nella testa della dirigenza toscana da un po' e il gol di Moreo a Cagliari in pieno recupero ha soltanto rimandato. Dopo una sola vittoria (contro la Cremonese) nelle prime 16 giornate, la fiducia per il tecnico biellese che in estate ha raccolto la squadra riportata in Serie A da Pippo Inzaghi dopo 34 anni con la missione di provare a salvarla nonostante un calciomercato tutt'altro che faraonico sembra ormai finita e secondo la Rosea una sconfitta nella prossima gara contro la Juve sarà fatale al campione del mondo 2006.
Per questo il Pisa sta lavorando alla successione e starebbe pensando a Davide Ancelotti, figlio di Carlo e reduce dall’esperienza (la prima da capo allenatore) con il Botafogo, conclusa con il sesto posto nel Brasileirao e la qualificazione ai preliminari della prossima Copa Libertadores ma anche con un inaspettato esonero arrivato dopo pochi mesi. Il Pisa passerebbe così da un allenatore giovane a un altro allenatore giovane: 43 anni uno, 36 l'altro e per Ancelotti Jr. sarebbe il debutto da capo allenatore in Serie A dopo aver seguito il padre nel ruolo di vice in giro per l’Europa sulle panchine di Psg, Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli, Everton e ancora Real.
A trent'anni di distanza dal debutto di papà Carlo in Serie A, un'altra pagina di storia della famiglia Ancelotti è pronta ad essere scritta.