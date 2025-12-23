Pisa, la panchina di Gilardino in bilico: pronto Ancelotti Jr.

Per questo il Pisa sta lavorando alla successione e starebbe pensando a Davide Ancelotti, figlio di Carlo e reduce dall’esperienza (la prima da capo allenatore) con il Botafogo, conclusa con il sesto posto nel Brasileirao e la qualificazione ai preliminari della prossima Copa Libertadores ma anche con un inaspettato esonero arrivato dopo pochi mesi. Il Pisa passerebbe così da un allenatore giovane a un altro allenatore giovane: 43 anni uno, 36 l'altro e per Ancelotti Jr. sarebbe il debutto da capo allenatore in Serie A dopo aver seguito il padre nel ruolo di vice in giro per l’Europa sulle panchine di Psg, Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli, Everton e ancora Real.