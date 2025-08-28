Logo SportMediaset
Mercato

Juventus, Comolli: "Vlahovic resterà con noi"

28 Ago 2025 - 19:56

Il direttore generale della Juventus, Damien Comolli a Sky Sport dopo il sorteggio di Champions: "Vlahovic? Ci sono state tante discussioni con dei club, però nulla di concreto e penso che lui voglia rimanere a sua volta, quindi penso che questa sia un'altra notizia. Possiamo considerare che Dusan resta con noi per tutta la stagione e che è un ottimo giocatore. L'altra cosa che vorrei dire è che abbiamo la fortuna di avere una proprietà alle nostre spalle che ci garantisce un grande sostegno. Abbiamo dei vicoli legati al fair play per il prossimo triennale fino al 2027 e questo ci mette un po' di difficoltà perché dobbiamo essere molto attenti a quello che facciamo. A volte una differenza di pochi milioni tra i club sembra poco, ma non sono pochi, sono molti soldi. Dobbiamo essere molto attenti perché vogliamo attenersi alle regole. Se sarà possibile faremo tutto per migliorare la rosa e per aiutare la squadra", ha sottolineato.

