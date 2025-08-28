Inter, Marotta: "Un giocatore nel finale di mercato? Non ci faremo condizionare"

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato della volata mercato. "Un giocatore negli ultimi giorni di mercato? Non ci faremo condizionare da questi fattori: il nostro mercato l'abbiamo fatto, con un modello diverso rispetto al passato recente. Abbiamo investito su cinque giovani, di cui quattro comprati e uno che viene con orgoglio dal nostro settore giovanile, come Pio Esposito. La loro età media è 21.5 anni. Questo è in sintonia con le linee guida della proprietà", ha detto a Sky.