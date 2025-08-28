Logo SportMediaset
Mercato

Juve, Comolli: "Accordo col Nottingham Forest per Savona"

28 Ago 2025 - 19:32

Il dg della Juventus, Damien Comolli, ha annunciato il passaggio di Nicolò Savona al Nottingham Forest: "Abbiamo trovato l'accordo oggi", ha detto in occasione dei sorteggi di Champions League e Montecarlo.

Donnarumma-City, sempre più vicini: il PSG è pronto ad accettare l'offerta. Ma Ederson...

19:38
Inter, Marotta: "Un giocatore nel finale di mercato? Non ci faremo condizionare"
19:32
Juve, Comolli: "Accordo col Nottingham Forest per Savona"
19:18
Milan, col Bologna si parla anche di Bennacer
18:25
Roma: incontro con l'agente di Florentino Luis
18:05
Parma: il lettone Sits all'Atletico Madrid