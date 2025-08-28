Juve, Comolli: "Accordo col Nottingham Forest per Savona"
28 Ago 2025 - 19:32
Il dg della Juventus, Damien Comolli, ha annunciato il passaggio di Nicolò Savona al Nottingham Forest: "Abbiamo trovato l'accordo oggi", ha detto in occasione dei sorteggi di Champions League e Montecarlo.
