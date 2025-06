Giovanni Simeone potrebbe lasciare il Napoli. Su di lui, infatti, è vivo l'interesse del Pisa, che sta anche definendo la situazione allenatore con un incontro con Gilardino in programma nelle prossime ore. Dopo due scudetti in azzurro, ma con poco spazio trovato, il Cholito potrebbe lasciare Napoli per giocare da titolare nel club nerazzurro.