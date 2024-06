Petralito in sede Inter ma non per Dybala: "Profili in Germania? Aspettiamo l'Europeo..."

© sportmediaset

Una visita a sorpresa, almeno per i cronisti presenti. Nel primo pomeriggio di martedì 18 giugno, a due anni di distanza da quella visita nella quale da intermediario nell'affare Dybala sembrò suggellare con la dirigenza nerazzurra un affare che poi invece non si concretizzò, Giacomo Petralito si è presentato nuovamente nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione. Un visita di cortesia, l'ha definita il noto intermediario di mercato. Nulla di più, nonostante il pollice alzato con cui ha replicato all'immancabile domanda su Dybala. Ma l'argentino non c'entra, non è nei piani dell'Inter. Non più per lo meno. Magari lo è per lo stesso Petralito - tentar non nuoce - ma la dirigenza nerazzurra ha altri obiettivi. Piuttosto, conoscendo i suoi legami con la Bundesliga, possibile che con Petralito si sia discusso di qualche giocatore che milita nella Bundes. Sibillina la sua risposta a specifica domanda: "Vedremo... Aspettiamo la fine degli Europei".