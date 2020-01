Perugia, esonerato Oddo: in arrivo Cosmi

Serse Cosmi al Perugia è un amarcord che riporta i tifosi all'inizio degli anni 2000. Ingaggiato dal club di Luciano Gaucci, nel 2000 il tecnico esordisce in Serie A con la squadra della propria città, che allena per un ingaggio di 150 milioni di lire l'anno. Personaggio vulcanico, in quella stagione diventa famosissimo grazie all'imitazione in televisione del comico Maurizio Crozza, e la sua squadra, schierata sempre con il 3-5-2, comincia a macinare risultati e a fare crescere ed accogliere giocatori come Fabio Grosso e Marco Materazzi (futuri campioni del mondo) Fabrizio Ravanelli, Dario Hubner, Fabrizio Miccoli e Fabio Liverani. Tra gli acquisti più chiacchierati ci fu quello di uno dei figli dell’ex desposta libico Gheddafi, Saadi, che in campo non lasciò il segno. In quattro campionati sulla panchina dei Grifoni la squadra conquista la Coppa Intertoto e si qualifica per la Coppa Uefa, il periodo in biancorosso termina con la retrocessione in Serie B nel 2004, dopo lo spareggio salvezza contro la Fiorentina.