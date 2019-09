"Ho seguito a distanza Neymar e Bruno Fernandes. Non escludo che in futuro si possa riparlare del portoghese. In ogni caso stiamo lavorando per portare grandi giocatori a Madrid". Così il presidente del Real Florentino Perez a margine della presentazione dell'assemblea dei soci secondo quanto riferisce Mundo Deportivo. Il numero 1 delle merengues ha preferito non rispondere in maniera diretta auna domanda su Pogba: "Non abbiamo mai investito così tanto come in questa stagione nonostante la base fosse già ottima. Riconquisteremo la nostra competitività".