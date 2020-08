Per il Barça non è ancora finita: "Stiamo lavorando per trattenere Leo"

LA SPERANZA

Il Barcellona sta lavorando per trattenere Leo Messi. E' quanto ha assicurato il segretario tecnico dei blaugrana Ramon Planes, commentando la clamorosa notizia della richiesta, da parte del campione argentino, di lasciare il Barça. "Quello che vogliamo è costruire un altro ciclo vincente intorno al miglior giocatore del mondo e della storia", ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Francisco Trincao.

"Il Barcellona ha ricostruito molto in questi anni ed è tornato più forte. Dobbiamo trarre delle conclusioni da questa fase, ma la nostra idea è quella di costruire una squadra attorno al migliore del mondo. Non prevediamo alcun tipo di uscita a livello contrattuale perché vogliamo che rimanga. Il futuro che ci attende è positivo. Leo ha dato tanto al Barça, è un matrimonio che ha dato tanto e che ha regalato tante gioie ai tifosi. Noi dobbiamo lottare perché questo continui. La sua richiesta è una notizia molto importante ma ora dobbiamo lavorare molto per trovare la migliore soluzione a questa situazione", ha concluso Planes.