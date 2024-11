Pietro Pellegri, attaccante dell'Empoli (ma di proprietà del Torino), parla a La Repubblica tornando sul suo passaggio in prestito dal Monaco al Milan nel 2021: "Già allora non ero convintissimo, volevo tornare in Italia ma preferivo un'altra squadra. Tornassi indietro non rifarei quella scelta. Al Milan ho comunque portato avanti il mio percorso di formazione, imparando da Ibrahimovic e Giroud".