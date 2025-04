"Il futuro nel calcio è sempre una cosa difficile. Sappiamo tutti che la vita di un allenatore è quei 95', per me la cosa importante è rimanere concentrati sul nostro obiettivo che è la Serie A. Non voglio perdere focus ed energia ma posso dire che non ho mai parlato con nessun altro club". Così Patrick Vieira in conferenza stampa sulle voci che lo vorrebbero tra i canidati per la panchina della Roma.