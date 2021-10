Parte l'assalto a Lucca: testa a testa Milan-Juve per il bomber del Pisa

IL DUELLO

L'attaccante dell'Under 21 è al centro del mercato e il suo futuro potrebbe essere a Milano o Torino

Sei gol in sette presenze nel campionato di B, il suo Pisa trascinato in testa alla classifica, titolare indiscusso dell'Under 21 e già sul taccuino di Mancini che ha intenzione di farlo debuttare nella nazionale maggiore. Lorenzo Lucca è diventato l'attaccante italiano più cercato sul mercato, anche per le sue caratteristiche uniche nel panorama del nostro calcio: punta pura dotata di una buona tecnica individuale unita alla capacità di dare sostanza al reparto avanzato.

Il Milan si è già mosso con il Pisa con contatti che sono più di sondaggi esplorativi. La dirigenza rossonera ha approcciato il direttore sportivo dei toscani Claudio Chiellini, fratello del difensore della Juventus Giorgio. La capolista della Serie B chiede 10 milioni ma non vuole privarsene a gennaio, visto che sta puntando al salto di categoria. Il Milan avrebbe così la possibilità di iniziare la prossima stagione con un attaccante in grado di completare la rosa dell'attacco che, nel giugno del 2022, dovrà fatalmente dire addio a un Ibrahimovic fermato dall'unico avversario in grado di limitarlo: il tempo.

Dall'altra parte c'è una Juventus che ha la necessità di trovare una punta pura. Il fatto di poter trattare con il fratello di una bandiera bianconera potrebbe favorire i tentativi di Nedved e Cherubini che, in ogni caso, dovrebbero aspettare il giugno 2022, quando sarà più chiaro il futuro di alcuni elementi della rosa a disposizione di Allegri. Su Lucca c'è anche la Fiorentina, che avrà la necessità di trovare il sostituto di Vlahovic, ed è probabile che qualche grande società europea possa fare un'offerta irrinunciabile per l'attaccante del Pisa.