Parma, ufficiale Richard Marcone

Parma Calcio annuncia che Richard Marcone è stato acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Turris Calcio. Il portiere ha conseguito una lunga esperienza nei campionati professionistici italiani: dopo aver cominciato nel Settore Giovanile del Siena, ha debuttato in Serie C con il Sudtirol nel 2012, proseguendo con Club di Serie A (Hellas Verona), Serie B (Trapani, Vicenza e Pro Vercelli) e Serie C (Ternana), fino alla Società Sportiva Turris Calcio, con cui ha disputato 20 presenze nella stagione in corso. In questi 12 anni Richard ha evidenziato le sue doti, professionali e umane, che ne hanno contraddistinto il suo percorso nel mondo del calcio