Parma, ecco Chivu: "Sorpreso dalla chiamata della società"

Cristian Chivu è pronto a fare il proprio esordio in Serie A nel ruolo di tecnico. L'ex difensore di Roma e Inter è stato presentato nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio in qualità di nuovo tecnico del Parma, una scelta tutt'altro che scontata come spiegato dal rumeno: "Ci siamo conosciuti il giorno stesso che ci siamo trovato a Parma. Sono stato sorpreso dalla chiamata di una società che ha avuto il coraggio di chiamarmi per un colloquio. Conosco bene la realtà di una società con un progetto importante a lungo termine, mi fa piacere esser stato contattato e scelto. I primi giorni sono impegnativi, sei in un frullatore continuo. Mille persone da conoscere e qualcosa che succede ogni minuto ma la priorità è la squadra, conoscere i giocatori anche a livello caratteriale e impostare la prossima partita".