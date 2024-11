PARMA, PECCHIA: "IL RINNOVO È STATO UN ATTESTATO DI STIMA DA PARTE DEL CLUB"

Fabio Pecchia ha accettato di buon grado il rinnovo di contratto con il Parma. Un passaggio tutt'altro che scontato visto che l'allenatore degli emiliani stava passando un periodo particolarmente complicato: "Per me il rinnovo è stato un grande attestato da parte del Club, del pubblico, della gente di Parma. Certo, è arrivato in un momento particolare, però un bel segnale per tutti. Chiaramente devo continuare a lavorare, pensare a fare risultati e vincere. È un campionato avvincente, come forse non lo è mai stato in questi ultimi anni. La zona alta è molto competitiva, così come nella zona media e quella bassa della classifica - ha spiegato Pecchia in un'intervista a Sky Sport -. È un bel segnale che il calcio italiano sta lanciando. Mi auguro che si continui così, a vedere belle partite, partite sempre aperte, dove può succedere di tutto. Credo che questo sia il miglior messaggio da dare”.