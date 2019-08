Ultime di mercato riportate da Sky sul futuro di Andrea Conti. Il terzino rossonero vorrebbe giocatore con maggior continuità: ha avuto un contatto nei giorni scorsi con il suo agente, nel caso in cui il ragazzo volesse andare via per giocare, c'è il Parma pronto ad accoglierlo in prestito. Il Milan sarebbe disposto a cedere il giocatore in prestito per permettergli di tornare sui livelli espressi quando vestiva la maglia dell'Atalanta.