Papu Gomez si allena con il Renate: futuro in Serie C?

Alejandro Gomez è in attesa di scontare la squalifica per doping e tornare così ufficialmente in campo. Nel frattempo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Papu è stato visto allenarsi con il Renate. Una scelta che è stata confermata sui social con tanto di video e descrizione enigmatica che lascia spazio a un possibile approdo in Serie C: "Sfruttando questa occasione che mi ha regalato la società sono felice di condividere gli allenamenti con la squadra. Sono molto felice. A 36 anni il mio obiettivo è tornare a giocare, che è la cosa che mi rende più felice. La luce in fondo al tunnel si vede e si può ricominciare con gli allenamenti".