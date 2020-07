Ora il Manchester City spende e spande: da Lautaro ad Alaba, gli obiettivi di Guardiola

gli obiettivi

E ora ci arrabbiamo. Il Manchester City è pronto a fare un grande mercato adesso che è arrivata l'assoluzione da parte del Tas sul fair play finanziario. Questione, e non solo, d'orgoglio per lo sceicco Mansour che vuole prendersi un'altra rivincita sulla Uefa. Guardiola ha esultato sui social, certamente rimarrà sulla panchina dei Citizens e si ritroverà a scartare diversi regali. Nomi importanti quelli snocciolati dal Daily Mail: da Lautaro Martinez ad Alaba. Notizia che non farà certo piacere all'Inter.

Il Toro argentino è sempre nel mirino del Barcellona, ma ora anche Guardiola l'ha indicato come rinforzo per l'attacco. La clausola da 111 milioni di euro è ormai scaduta quindi bisognerà trattare con Marotta. Poi c'è Alaba che vuole lasciare il Bayern Monaco ed è conteso da tutte le big d'Europa. I nerazzurri sembravano arrivati a buon punto con la trattativa, ma ora l'inserimento degli inglesi preoccupa non poco.

Non solo ma anche Kalidou Koulibaly, vecchio pallino di Pep già da qualche anno. Il Napoli lo vuole blindare, ma la firma sul rinnovo non è ancora arrivata e l'offerta economica dalla Premier può essere molto allettante per difensore partenopeo. Senza contare Ferran Torres, esterno offensivo del Valencia accostato al Real Madrid e apprezzato da Paratici per la Juve.

Insomma, il Manchester City può spendere e spandare: tutte le altre big d'Europa sono avvisate.