Mercato

Ora è ufficiale: Raspadori è un giocatore dell'Atletico Madrid

11 Ago 2025 - 17:09

"Benvenuto Jack": con questo messaggio l'Atletico Madrid ha ufficializzato l'arrivo di Giacomo Raspadori. L'attaccante azzurro è costato ai Cochoneros di Simeone 26 milioni di euro, bonus inclusi: "Giacomo Raspadori è un giocatore dell'Atlético Madrid, dopo che il nostro club e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il suo trasferimento. L'attaccante si è sottoposto alle visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas - Invictum dell'Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid. Da lì, si è recato presso la sede del club presso lo stadio Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato il suo contratto quinquennale con il nostro club". Anche il Napoli ha comunicato la cessione dell'attaccante in una nota ufficiale. Arrivato dal Sassuolo nell'estate del 2022, in maglia azzurra Raspadori ha collezionato 109 presenze, firmando 18 gol e 10 assist, contribuendo alla conquista di due scudetti.

