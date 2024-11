Omar Marmoush, trascinatore dell'Eintracht Francoforte a suon di gol, è sui taccuini di diversi club europei. Dopo il Liverpool, fa sapere la Bild, anche il Bayern Monaco sta seguendo con attenzione l'attaccante 1999 dalla nazionalità egiziana. Per i bavaresi in particolare, il 25enne potrebbe essere il sostituto di Leroy Sané. Il prezzo? Non meno di 50 milioni di euro.