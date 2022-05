Dall'Argentina: offerta Roma per Dybala che aspetta l'Inter e si prende un mese per decidere

Il futuro di Paulo Dybala tiene banco non solo in Italia ma ovviamente anche in Argentina. E con l'ex numero dieci della Juve impegnato nel ritiro dell'Albiceleste in vista del prossimo match contro l'Italia, è Cesar Luis Merlo, giornalista di Tyc Sports che ha seguito passo passo il divorzio tra la Joya e il club bianconero, a precisare che il futuro sembra delineato ma non ancora deciso. Questo perché se l'Inter resta meta gradita - e probabile - c'è la Roma che sta provando un "allungo" per guadagnare terreno. Secondo Merlo, Dybala ha infatti ricevuto una offerta formale di tre anni dai giallorossi, tuttavia al momento non ha fretta di decidere, proprio perché resta in attesa di una proposta formale dall'Inter. Per il giornalista argentino, Paulo si prenderà 20-30 giorni di tempo per decidere la prossima tappa della sua carriera. La preferenza - conclude - è tuttavia per un club che giochi la Champions.

© Getty Images