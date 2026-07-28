Nuovo innesto in difesa per il Torino, Comert atterrato a Caselle

Il Torino ha perfezionato un altro innesto in difesa, dopo l'operazione Comuzzo con la Fiorentina è fatta anche per Eray Comert. Il classe 1998, rimasto svincolato dopo l'avventura al Valencia, è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle e si prepara a sottoporsi alle visite mediche all'Istituto di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino. Comert è reduce dal Mondiale disputato con la Svizzera, dove ha collezionato un'unica presenza durante i due tempi supplementari della sfida valevole per i quarti di finale persa contro l'Argentina.