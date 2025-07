Dopo la stagione vissuta in prestito all'Empoli, Pietro Pellegri torna nuovamente in Toscana. "Pietro Pellegri è di nuovo un calciatore azzurro! - comunica l'Empoli in una nota -. Attaccante classe 2001 torna a Empoli dal TorinoFC a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni".