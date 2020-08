Non solo il padre: anche Leo Messi compra casa a Milano con vista Inter

Jorge Messi in via Joe Colombo. Leo Messi, sì, proprio lui, in viale della Liberazione, nella avveniristica Torre Solaria. Entrambi a due passi dalla sede dell'Inter. Che il padre del fuoriclasse argentino avesse comprato casa a Milano era cosa nota e acclarata, ora però il discorso si allarga anche al figlio: può trattarsi, è vero, di un semplice investimento in uno dei luoghi più iconici e lussuosi del capoluogo lombardo, ma il fatto che il numero dieci del Barcellona abbia seguito le orme del genitore in Italia può essere anche un ulteriore indizio di un fanta-progetto che presto potrebbe tradursi invece in un progetto quanto mai concreto. Il punto, come già più volte scritto, è che tutto dipende dalla volontà di Leo: il contratto con il Barcellona è in scadenza nel 2021, ma qualora decidesse di non rinnovarlo Suning e l'Inter sono pronte a giocare le proprie carte.