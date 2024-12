Nico Williams potrebbe seriamente lasciare la Liga a giugno. Dopo il mancato approdo al Barcellona in estate, l'esterno iberico starebbe valutando davvero l'ipotesi di approdare in Premier League per iniziare una nuova avventura. Molto dipenderà dall'esito della trattativa con l'Athletic Bilbao in merito al rinnovo del contratto in scadenza nel 2027.