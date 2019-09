Dopo aver deciso la sfida contro lo Strasburgo con una rovesciata da urlo, Neymar ha rilasciato interessanti dichiarazioni in zona mista. "Tutti sanno che volevo andare via, l'avevo chiarito. Non entrerò nei dettagli delle negoziazioni, tutti qui sanno ciò che è accaduto. Non ho nulla contro il Psg e i suoi tifosi. Se non ti senti bene nel tuo lavoro, ne cerchi un altro. Erano motivi personali, avevo le mie ragioni per andarmene, sfortunatamente non me lo hanno permesso", ha detto l'attaccante brasiliano secondo quanto riferisce Mundo Deportivo. O Ney adesso cerca di voltare pagina: "E' la prima e ultima volta che ne parlo, ora penso solo al Psg".