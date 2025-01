Sembra tutto pronto per il clamoroso ritorno al Santos di Neymar. Secondo i media brasiliani il fuoriclasse dell'Al Hilal è atteso in patria nei prossimi giorni, anche se va ancora chiarita la situazione col club arabo: rescissione immediata oppure prestito fino a giugno, quando scadrà il suo contratto. Neymar è stato fermo un anno per un grave infortunio al ginocchio e in tutto ha disputato appena sette partite con l'Al Hilal.