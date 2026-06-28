Newcastle, ecco il piano per blindare Bruno Guimaraes

Il Newcastle non intende privarsi di Bruno Guimaraes. Il centrocampista brasiliano, grande protagonista al Mondiale, è finito nel mirino dell'Arsenal e i Magpies stanno studiando il piano per blindarlo. Il contratto del classe '97 scade nel 2028 e, secondo quanto riportato da The Sun, il club è pronto ad alzargli l'ingaggio fino a 200mila sterline a settimana contro le attuali 160mila. Nelle ultime settimane i Gunners avevano avviato i primi contatti informali per capire la fattibilità dell'operazione ma hanno ricevuto un secco no da parte degli intermediari del Newcastle.