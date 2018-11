NEWCASTLE-BENITEZ, POSSIBILE RINNOVO

29/10/2018

Trattativa in corso tra il Newcastle e Rafa Benitez. Secondo la stampa britannica, il club inglese è pronto a offrire il rinnovo del contratto all'allenatore spagnolo, che però per restare chiede delle garanzie anche sul mercato. I Magpies sono ultimi in Premier League e hanno raccolto solo 3 punti in 10 partite: per risalire servono rinforzi e l'ex tecnico del Liverpool li aspetta con ansia.