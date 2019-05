NEDVED: "NUOVO TECNICO JUVE? NIENTE FRETTA, IDEE CHIARE"

19/05/2019

"Le idee le abbiamo e abbastanza chiare ma finora non è stato fatto niente. Non abbiamo fretta. Non sarà semplice, sappiamo che non si ripeterà' un ciclo come questo e per questo sara' difficile la scelta". Cosi' il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, A Sky sul dopo Allegri. "Per noi si e' concluso un ciclo naturale. Non ci sono altri motivi. Max e' stato immenso e ha vinto quasi tutto quello che gli era stato chiesto".