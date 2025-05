Napoli, Zola: "È stato Osimhen a volersene andare"

L'addio di Victor Osimhen è ancora una ferita aperta per i tifosi del Napoli, soprattutto per come si è consumato. Una scelta che sarebbe stata unilaterale secondo quanto riportato da Gianfranco Zola in un'intervista a Il Corriere dello Sport: "In questo caso è lui che ha voluto lasciare l’Italia e Napoli, dov’era osannato, facendo sue valutazioni - ha spiegato l'ex giocatore sardo parlando anche delle altre mosse di mercato del Napoli -. De Bruyne è un giocatore fantastico. Il più forte degli ultimi dieci anni in Premier. Sono innamorato di lui, nonostante la sua età: Conte gli darebbe nuova giovinezza e vitalità dal punto di vista fisico. Accrescerebbe l’entusiasmo già alto di Napoli