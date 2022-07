Napoli, Spalletti: "Chi è andato via si porta via tanto, ma nuovi giocatori arriveranno"

© Getty Images

Nel giorno in cui Kalidou Koulibaly si è unito ai nuovi compagni di squadra del Chelsea, il Napoli si è "presentato" ai propri tifosi nella ormai consueto appuntamento che ogni anno caratterizza il ritiro estivo degli azzurri nella piazza di Dimaro. Squadra al completo, staff tecnico e Spalletti a giudare il gruppo davanti ai tifosi che non hanno risparmiato qualche mugugno e qualche fischio all'indirizzo del presidente De Laurentiis. A rassicurare i presenti su un mercato che dopo aver visto uscite pesanti regalerà a breve ingressi importanti ci ha pensato proprio Spalletti: "Alcuni calciatori sono andati via e portano con sé delle cose, perché gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Insigne portano via tanto con sé. Ma altri - ha assicurato il tecnico azzurro - ne sono arrivati e portano altro, portano entusiasmo, e altri ne arriveranno".