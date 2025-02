"Sono molto felice qui, voglio restare, certo, ma non dipende solo da me. Sto lavorando, mancano ancora tre o quattro mesi, voglio fare bene, giocare grandi partite e il futuro poi appartiene a Dio". Così Natan de Souz, che sta vivendo una grande stagione al Betis dopo essere arrivato in prestito dal Napoli con diritto di riscatto per circa 10 milioni di euro.