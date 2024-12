Si lavora in maniera intensa sulla tratta Napoli-Firenze dove i due club cercano di trovare una serie di accordi di mercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com i nomi più caldi sono quelli di Cristiano Biraghi, apprezzato da Antonio Conte, e Michael Folorunsho che potrebbe invece lasciare la Campania per trasferirsi in Toscana.