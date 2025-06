Il Napoli prosegue la sua campagna acquisti e, dopo Kevin De Bruyne, potrebbe presto migliorare la sua rosa soprattutto in vista del doppio appuntamento campionato-Champions League. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il club partenopeo sarebbe pronto a rilanciare per Lorenzo Lucca dell'Udinese su cui Giovanni Manna sta mettendo in campo un pressing forte.