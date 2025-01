Il Napoli torna all'assalto per Georgiy Sudakov. Il trequartista classe 2002 dello Shakhtar Donetsk era già finito nel mirino azzurro già in estate e ora Manna starebbe cercando di riprendere il filo del discorso per provare a portarlo a Napoli a gennaio. Operazione non facile visto il contratto in scadenza nel 20285 e i tanti club di Premier interessati al giocatore.