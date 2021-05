Napoli, per De Laurentiis un compleanno amaro: senza Champions addio sogno Allegri

Nel giorno del suo 72esimo compleanno Aurelio De Laurentiis avrà tempo per pensare alla nuova ricostruzione-ripartenza del suo Napoli. Non sarà in Champions, non sarà con Gattuso e... non sarà neppure con Allegri. Il pareggio con il Verona è stato un bivio europeo che ha cambiato anche il futuro tecnico della squadra: scontata (e annunciata via social) la separazione con il tecnico delle ultime due stagioni, AdL aveva fiutato il colpo ma l'Europa League e i 50 mln di introiti sfumati per il gol di Faraoni hanno fatto tramontare l'ipotesi, non solo suggestiva ma fino a ieri quanto mai plausibile, di vedere Max Allegri al Maradona. Il Piano A (o quello che era diventato il Piano A negli ultimi giorni) lascia ora spazio al Piano B, quello in fondo già pronto da tempo, riportando in pole la figura di Luciano Spalletti.