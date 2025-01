Lorenzo Pellegrini è l'obiettivo numero uno del Napoli per il centrocampo. Gli azzurri fanno sul serio, e secondo Il Mattino sarebbe già pronto un contratto triennale (con opzione per una quarto anno) per spalmare il maxi-ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, bonus compresi, che la Roma gli deve fino al 30 giugno del 2026.