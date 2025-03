Il Napoli guarda in casa Udinese per la prossima stagione. Il club partenopeo ha messo nel mirino da tempo Oumar Solet che, come riportato da Calciomercato.com, dovrà far i conti anche con l'interesse avanzato dall'Inter. Il Napoli starebbe però pensando anche al centrocampista olandese Jurgen Ekkelenkamp per cui è stato fatto un sondaggio.