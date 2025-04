Napoli, Ndoye cercato a gennaio per il post Kvara

Poteva essere il sostituto di uno degli eroi dello scudetto, invece ha messo il bastone tra le ruote per l'inseguimento a un nuovo tricolore inventandosi un gol di tacco. Il Napoli nel mercato di gennaio ha bussato alla porta del Bologna per chiedere informazioni riguardo Dan Ndoye: lo svizzero non era nè il primo nè il secondo nome nella lista dei sostituti di Khvicha Kvaratshelia e Giovanni Manna non era disposto a sborsare più di 20 milioni per lui. Queste le ragioni per cu l’affare non è mai decollato: i rossoblù valutano il loro esterno non meno di 30 milioni e soprattutto non avevano intenzione di privarsene a stagione in corso. E i motivi si sono visti: da gennaio Ndoye sta trovando con più frequenza la via del gol e l'impressione è che a giugno nenache 30 milioni basteranno a portarlo lontano dalle Due Torri.