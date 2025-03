"Come ho sempre detto a Napoli sono qui da tanti anni, mi sono sempre trovato bene. Giocare in questo stadio e con questi tifosi è una grande soddisfazione e un grande orgoglio. Quindi non vedo nessun problema". Così Alex Meret, portiere del Napoli, in conferenza stampa a chi gli ha chiesto novità sul suo rinnovo con gli azzurri.