Napoli, Marianucci a Villa Stuart per le visite mediche

Un affare costruito e architettato con mesi di anticipo oggi sta per arrivare al traguardo finale dell'ufficialità. Manca solo qualche passo formale prima che Luca Marianucci diventi a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Napoli. L'accordo club è già stato raggiunto e consolidato da tempo: all'Empoli andranno 9 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2004 in queste ore sta sostenendo le visite mediche a Roma, presso Villa Stuart, poi se non ci saranno intoppi una volta terminati i controlli di routine metterà la firma sul contratto che lo legherà agli azzurri.