Napoli, Manna: "Con Danilo era tutto fatto, per Comuzzo richieste troppo alte"

"Danilo lo conosco personalmente dalla mia precedente esperienza, avevamo definito tutto, quando dico tutto è tutto, ci aspettavamo arrivasse nei giorni successivi all'accordo, poi ha fatto una scelta di vita diversa, ci sono anche aspetti umani". Così il ds del Napoli Giovanni Manna nel corso di una conferenza stampa di fine mercato, a proposito del mancato arrivo dell'ex capitano della Juventus. "Su Comuzzo avevamo pensato ad un investimento sul futuro, ha grande prospettiva per noi. Abbiamo fatto un'offerta scritta, vera, reale, un'altra, quando abbiamo capito che non c'era possibilità di negoziare ed andare avanti non siamo riusciti a portarlo a termine", ha aggiunto. Manna ha parlato poi dei rinnovi di Olivera, Meret e Anguissa. "Il contratto di Olivera è pressoché fatto, c'è un accordo col calciatore, siamo tranquilli e contenti, Mathias ha voluto fortemente rinnovare. Vuole fortemente rinnovare Alex, non siamo lontani - ha detto - a dicembre ci siamo dati appuntamento dopo il mercato per essere più tranquilli perché non c'era la necessità di tempi immediati, siamo tranquilli e ci rivedremo nelle prossime settimane. Frank ha un contratto che prevede due anni di opzione, ma abbiamo parlato anche con loro".